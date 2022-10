Si è ucciso il postino trovato morto in un precipizio

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - I carabinieri della compagnia di Sestri Levante (Genova) non hanno dubbi: il postino 33 enne residente a Lavagna il cui corpo è stato ritrovato oggi sotto un ponte si è tolto volontariamente la vita. L'uomo ha raggiunto con il motorino delle Poste località Pian di Fieno in comune di Ne dove vi è un ponte con uno strapiombo di 30 metri. Ha lasciato il motore accesso e si è gettato nel precipizio. Non è chiaro al momento il motivo del gesto.

La scoperta del corpo è stata fatta da un abitante della zona che ha visto lo scooter con il motore acceso fermo da oltre un'ora ed ha dato l'allarme. Sul posto i vigili del Fuoco di Chiavari che con grande difficoltà hanno recuperato la salma mentre i carabinieri iniziavano l'indagine per valutare l'accaduto.

La salma è stata portata all'obitorio dell' ospedale di Lavagna a disposizione della magistratura. (ANSA).