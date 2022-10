Scoperta nel Mar Ligure specie aliena,è mollusco del Connecticut

(ANSA) - LA SPEZIA, 07 OTT - Un mollusco originario del mare del New England ha iniziato a colonizzare il Mar Ligure. E' stata recentemente segnalata all'interno del Golfo della Spezia la presenza della Polycerella emertoni, un nudibranco originario dalle coste del Connecticut e già diffuso in ampie zone dell'Oceano Atlantico fino al Brasile, dell'Africa e del Mar Mediterraneo.

La scoperta è stata fatta all'interno della Marina del Fezzano, nel territorio di Porto Venere, dalla dottoressa Erika Mioni, biologa responsabile del progetto di citizen science "Percorsi nel Blu" dell'istituto ISA2 della Spezia e dalla dottoressa Giulia Furfaro, biologa ricercatrice presso il DiSTEBA dell'Università del Salento.

I risultati della ricerca sono stati resi pubblici con un articolo sulla rivista accademica Diversity 2022 - Special Issue "Systematics and Evolution of Gastropods".

Lunga fino a 5 millimetri, la "Polycerella emertoni" ha un corpo grigio con piccole macchie brune e giallastre ed una serie di macchie bianche o verdi-giallastre in prossimità dei fianchi e della coda.

"La prima registrazione nel Mar Ligure, all'interno di un habitat portuale, ha confermato il ruolo chiave del traffico marittimo e della nautica da diporto nel facilitare la diffusione delle specie aliene", hanno spiegato le ricercatrici.

La presenza, certificata da qualche anno, nella stessa baia del Fezzano di altre specie aliene come il Favorinus ghanensis e l'Amathia verticillata, con cui la Polycerella è in un rapporto predatore-prede, impegnerà le scienziate in ulteriori indagini di approfondimento. (ANSA).