Sanità: mammografie e visite gratis in Asl5

(ANSA) - LA SPEZIA, 07 OTT - Il 19 ottobre presso il Centro di Coordinamento della Breast Unit in via XXIV Maggio, 139 a la Spezia, negli ambulatori di chirurgia plastica e senologica (4° piano) sarà possibile sostenere visite gratuite di chirurgia plastica dalle ore 9 alle 12, rivolte alle pazienti già sottoposte ad interventi di ricostruzione mammaria, e senologiche dalle 14.30 alle 18.10 dedicate all'autopalpazione e all'importanza della prevenzione.

Ad organizzare l'evento, in occasione del "Bra day", la giornata internazionale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, promossa dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, è la Breast Unit del Levante Ligure sezione di ASL5.

Inoltre il 19 e il 21 ottobre presso il reparto di Senologia dell'Ospedale Sant'Andrea di La Spezia dalle 14.20 alle 17, le donne di età inferiore ai 45 e superiore ai 70 anni (fasce di età escluse dallo Screening Mammografico) potranno sottoporsi ad un'ecografia mammaria ticket esente.

L'appuntamento per la visita o l'esame andrà prenotato l'11 ed il 13 ottobre prossimi telefonando allo 0187-533599 dalle 9.30 alle 12.30. (ANSA).