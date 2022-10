Regioni: Toti rinuncia a Sanità, Gratarola dal San Martino all'assessorato

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Manca solo l'ufficialità, che arriverà in seguito a una riunione con gli alleati che il presidente Giovanni Toti ha appena aperto in piazza De Ferrari: Angelo Gratarola, direttore del pronto soccorso del policlinico San Martino, è il nuovo assessore alla Sanità della Regione Liguria. Prende la delega a cui ha rinunciato lo stesso Toti.

Come previsto e annunciato dal governatore nei giorni scorsi, è una figura "tecnica" e non politica che, pur gradita sia a Lega sia a Fdi, non altererà gli equilibri in giunta.

Gratarola, 63 anni, dal 2018 è anche coordinatore del dipartimento interaziendale regionale di Emergenza-urgenza e in tal senso ha fatto parte della task force Covid della Regione.

Per una sorta di coincidenza Gratarola si è presentato nel pomeriggio nella sala trasparenza della Regione proprio mentre si stava svolgendo la conferenza stampa di presentazione del nuovo board di Palazzo Ducale ma è uscito in fretta, forse anche per evitare di "rubare la scena".

L'ufficialità è arrivata in serata. Gratarola è stato scelto dal presidente della Regione Giovanni Toti in condivisione con tutti i partiti che compongono la maggioranza in Regione e in particolare con i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, della Lega Liguria Edoardo Rixi e di Forza Italia Carlo Bagnasco. "La selezione del profilo più adatto è stata portata avanti con un costante dialogo con gli alleati in modo da arrivare all’affidamento dell’incarico al professionista che rappresenta la migliore sintesi tra capacità, esperienza e condivisione del progetto. La nomina e il passaggio di consegne e l’assegnazione formale delle deleghe avverrano nei prossimi giorni, il tempo necessario a concludere le procedure previste", si legge in una nota della Regione.