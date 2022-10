Reati su minori: in Liguria crescono le violenze sessuali

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Sono stati 186 i reati a danno di minori commessi nel 2021 in Liguria, +16% rispetto al 2020: 58 violenze sessuali (in aumento del 15%, l'88% su bambine e ragazze), mentre sono 46 i maltrattamenti (in calo del 6% dal 2020). I dati, forniti dalla Polizia di stato, emergono dal Dossier indifesa 2022 di Fondazione Terre des Hommes, presentato in vista della Giornata mondiale delle bambine in programma l'11 ottobre.

Analizzando il dettaglio delle altre tipologie di reato su minori in Liguria nel 2021, sono 15 le vittime di violazioni degli obblighi di assistenza familiare, 6 di abusi dei mezzi di correzione o disciplina, 4 sottrazioni di persone incapaci, 21 i casi di abbandono di persone minori o incapaci, 2 quelli di prostituzione minorile, 2 per detenzione di materiale pornografico, 10 per pornografia minorile, 13 atti sessuali con minorenne, 9 per corruzione di minorenne. (ANSA).