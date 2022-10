Bizzarri, dal sindaco scuse poco plausibili

"Mi ha appena chiamato il sindaco Bucci per comunicarmi che il Cda di Palazzo Ducale è stato riformato e che io non ne farò più parte. In quanto al motivo del cambiamento, assodato il fatto che sono stati raggiunti ottimi e insperati risultati in questi complicatissimi anni, mi è stato fatto un discorso su quanto tutti siamo precari a questo mondo, discorso che terrò nel cuore quando dovrò inventarmi delle scuse poco plausibili". Lo ha dichiarato Luca Bizzarri, presidente uscente di Palazzo Ducale.

"Ho conosciuto un mondo che non conoscevo, in cui la mia presenza ha dato spesso fastidio perché ero uno dei pochi che non avesse nulla da guadagnare, da nessun punto di vista, sia economico che narcisistico. Palazzo Ducale è una struttura complessa, delicata, e ci tengo a ringraziare ogni lavoratore, ogni manutentore, ogni dirigente e ogni collaboratore". Lo ha detto Luca Bizzarri nel giorno in cui ha lasciato la presidenza di Palazzo Ducale, il principale ente culturale di Genova e della Liguria. "Il sindaco ha tenuto a ringraziarmi per il lavoro svolto e io ricambio il ringraziamento per l'opportunità che mi è stata data da lui, da Giovanni Toti ma soprattutto da chi mi ha davvero voluto lì: Ilaria Cavo. Grazie davvero, Ilaria, e in bocca al lupo" ha scritto Bizzarri in un post. "Spero che il nuovo Cda potrà lavorare al massimo per la città, così come spero sia tenuta in grande considerazione la persona che ha contribuito più di tutti, e a volte contro molti, alla rinascita del Palazzo: Serena Bertolucci. Una professionista vera, seria e preparata in un ambito e in una città dove troppe volte con la scusa della cultura si soddisfano ambizioni personali o, peggio, si fanno affari". Pochi giorni fa il sindaco Bucci non aveva escluso una sua possibile conferma, per Bizzarri si chiude un mandato durato cinque anni. "Finisco il mio lavoro con la certezza di aver dato il massimo, di aver fatto qualche errore e di essermi tolto più di una soddisfazione. C'è una nuova sala teatrale che senza sto rompicoglioni sarebbe rimasta una discarica, c'è un progetto avviato perché la Torre Grimaldina un giorno sia aperta e visitabile. Viva la nostra meravigliosa città, viva Palazzo Ducale e viva chi da domani farà di tutto per farlo crescere ancora di più".