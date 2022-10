Il Genoa non sfonda, con il Cagliari è solo 0-0

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Finisce senza reti l'anticipo dell'ottava giornata di Serie B tra Genoa e Cagliari. Ai padroni di casa non è bastato dominare ancora una volta sul piano del gioco e chiudere con cinque conclusioni a zero nello specchio della porta avversaria per conquistare i tre punti.

Per la squadra di Blessin una battuta d'arresto dopo due vittorie consecutive anche se le occasioni non sono mancate, soprattutto nel primo tempo giocato da entrambe le formazioni a ritmi molto alti. Di Gumdundsson nel primo tempo le occasioni migliori, colpito anche un palo esterno, con il portiere avversario Radunovic sempre molto attento. Di Coda invece quelle nel secondo tempo per il Genoa sempre con il portiere avversario tra i migliori in campo. Cagliari che dopo due sconfitte consecutive ha giocato soprattutto di rimessa sbagliando tantissime ripartenze. Per la squadra di Liverani due le occasioni principali, Nandez nella prima frazione bravo a convergere al centro da destra ma mira sbagliata e un tiro al volo di Deiola libero in area nella ripresa su cross di Di Pardo terminato altissimo.

Il punto permette comunque ai padroni di casa di raggiungere in vetta Reggina, Bari e Brescia almeno per una notte. Il Cagliari interrompe la striscia di due sconfitte consecutive. (ANSA).