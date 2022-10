Bonus badanti: finanziata terza edizione con oltre 2 mln

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Sono state tutte finanziate con 2.180.000 le 585 domande della terza edizione del bonus badanti, lo ha deliberato la giunta regionale su proposta dell'assessore alla formazione e alle politiche sociali Ilaria Cavo, "Con l'attuale stanziamento si arriva ad una somma complessiva di 3.510.000 di euro che va completamente a soddisfare tutte le 585 domande ritenute valide fino alla data ultima del 30 settembre -ha dichiarato l'assessore Ilaria Cavo - L'intervento si è reso possibile dopo l'assestamento di bilancio che va così a dare ulteriore peso ad una misura di conciliazione vita lavoro. La grande richiesta ricevuta per questo provvedimento conferma la bontà della scelta intrapresa da questa giunta: concentrare la nostra attenzione sugli anziani, in attesa di consolidare ulteriormente la misura con la nuova programmazione FSE. In questo modo garantiamo alle persone non autosufficienti di poter avere assistenza personale a domicilio e a chi si trova ad accudirle una maggiore qualità della vita".

(ANSA).