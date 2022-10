Bertolucci, dimissioni? nessun commento

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Nessun commento da parte di Serena Bertolucci, direttore e 'anima' delle stagioni culturali di maggior successo di Palazzo Ducale alla nomina di Beppe Costa alla presidenza della Fondazione Palazzo Ducale in sostituzione di Luca Bizzarri. Appena circolata la notizia della nomina di Costa sono partite voci sulle possibili dimissioni di Bertolucci, molto legata a Bizzarri. Interpellata dall'ANSA, la direttrice ha risposto con un secco 'no comment'. Bertolucci, per la grande esperienza, lo spessore culturale e la capacità innovativa, è richiesta ovunque, in Italia e all'estero. (ANSA).