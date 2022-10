Stankovic debutta contro Motta per salvare Samp

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Una certezza sono i tifosi, almeno 1200 sono quelli che domani partiranno in direzione di Bologna: il momento è delicato e non vogliono lasciare sola la Sampdoria in una trasferta già delicatissima per la salvezza. E un'altra certezza si spera possa essere Dejan Stankovic, il nuovo allenatore con cui la società cerca di guadagnarsi la salvezza dopo l'avvio stentato che ha portato all'esonero di Marco Giampaolo domenica al termine della sconfitta molto pesante con il Monza.

Le stelle hanno voluto che l'esordio dell'ex allenatore della Stella Rossa avvenga contro il suo ex compagno interista Thiago Motta. Dopo il trionfale triplete i due si ritrovano contro nella sfida che mette in palio per entrambi punti importanti per la salvezza.

Stankovic ha avuto solo un paio di allenamenti per cercare di dare la sua anima ad una Sampdoria che ha toccato il fondo con i brianzoli. Non solo per la classifica, ultimo posto con appena due punti, ma anche per il morale. L'allenatore serbo ha provato soprattutto a dare una scossa positiva a tutto l'ambiente dialogando a stretto contatto con ogni singolo giocatore per far capire che adesso è arrivato il momento di rialzare la testa.

Dalla gara col Bologna il nuovo allenatore si aspetta soprattutto una reazione a livello caratteriale e sarebbe il top se dall'Emilia la Samp tornasse a casa anche con un risultato positivo: sarebbe la medicina perfetta per dare fiducia ad una squadra comunque di qualità ma che non ha saputo dare continuità in queste prime giornate di campionato.

Oltre all'aspetto mentale deve cambiare anche quello tattico.

Scenderà in campo una Sampdoria dalle coordinate diverse rispetto ai moduli usati da Giampaolo: il 4-2-3-1 è quello prediletto da Stankovic nella sua esperienza alla Stella Rossa.

Ci sono pochi dubbi sulla formazione titolare, ma le scelte sembrano fatte con Villar che si accomoderà in panchina lasciando il posto a Vieira vicino a Rincon davanti alla difesa, dove Murillo sarà preferito probabilmente a Ferrari per fare coppia con Colley. (ANSA).