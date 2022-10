Oltre 100 nuotatori in gara a Miglio Blu di Portofino

Saranno oltre 100 i nuotatori in gara sabato prossimo per l'ottava edizione del Miglio Blu di Portofino, la gara di nuoto per amatori e agonisti nell'Area Marina Protetta di Portofino. Dopo due anni di fermo, la manifestazione riparte con adesioni che superano le aspettative degli organizzatori. Per i visitatori che vorranno dare uno sguardo alla manifestazione, la partenza è prevista alle 11.30 di sabato 8 ottobre dalla spiaggia di Punta Pedale a Santa Margherita Ligure. Gli iscritti alla manifestazione potranno ritrovarci dalle 9.30 alle 11. 00 per completare le fasi di registrazione e punzonatura.

Il percorso vedrà i nuotatori sfidarsi in un circuito ad anello che passa sotto l'Abbazia della Cervara, raggiunge lo scoglio della Carega e ritorna sulla spiaggia di Punta Pedale.

Un itinerario con sfondo su Portofino e sopra i fondali ricchi di biodiversità dell'Area Marina Protetta di Portofino.

"Gli iscritti erano circa 150 per la prima data prevista del 1 ottobre. Purtroppo per condizioni meteo marine avverse siamo stati costretti a rimandare la manifestazione di una settimana, perdendo quindi alcune partecipazioni. Ci riteniamo però soddisfatti dell'esito delle iscrizioni, considerando che sono due anni che la manifestazione non si è svolta per motivi legati alla pandemia e che la data è stata posticipata rispetto al consueto. Infatti, fino al 2019 il Miglio Blu di Portofino si svolgeva a fine agosto, ma per diverse motivazioni si è deciso di posticipare l'evento a fine estate. Siamo felici di constatare che il nuoto in mare ha un grande seguito anche nei mesi autunnali." spiega Alessandra Tixi, socia fondatrice di Outdoor Portofino. (ANSA).