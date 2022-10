Fiamme in appartamento a Genova, una persona intossicata

Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento in via Lungo Polvecera a Genova.

Sul posto hanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco.

Una persona è rimasta intossicata ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Le fiamme hanno interessato quattro stanze e la casa è adesso inagibile.

Indagini in corso per capire le cause del rogo.