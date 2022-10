Casinò Sanremo, cartaio e altri 4 indagati per vincite truffa

(ANSA) - SANREMO, 06 OTT - Un cartaio, ovvero colui che distribuisce le carte, del "Punto e Banco" del Casinò di Sanremo, di 57 anni, è stato indagato dalla Procura di Imperia con l'accusa di truffa, perché sospettato di organizzato una combine con alcuni clienti, per pilotare le vincite.

In totale, sono 5 gli indagati: l'impiegato, più quattro giocatori. Una prima indagine interna sarebbe partita dalla constatazione da parte della casa da gioco delle continue perdite del "Punto e Banco". Successivamente è intervenuta la Procura, con un decreto di perquisizione dell'abitazione del cartaio e a quel punto è decollato anche un procedimento disciplinare e l'uomo è stato prima sospeso e poi licenziato.

Si parla di ammanchi per circa 300mila euro, ma non è ancora chiaro se la cifra si riferisca alla perdita del gioco o a quanto effettivamente avrebbe potuto sottrarre l'impiegato.

Stando a quanto ricostruito le vincite sarebbero state pilotate tramite dei segni quasi impercettibili sui mazzi di carte, praticamente riconoscibili soltanto dal cliente.

"Impugneremo il licenziamento e rimaniamo in attesa di capire le accuse, per dimostrarne l'infondatezza", ha commentato l'avvocato difensore dell'uomo Luigi Patrone. (ANSA).