A Spezia riaprono gallerie Sarbia e Castelletti su Aurelia

(ANSA) - GENOVA, 06 OTT - Riapriranno al traffico a partire da sabato prossimo alle ore 6, senza limiti di orario e in entrambi i sensi di marcia, le gallerie "Sarbia" e "Castelletti" nel territorio comunale della Spezia, chiuse dallo scorso febbraio dall'Anas.

"Si tratta di un intervento molto atteso - ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - che è stato realizzato nei tempi previsti. Ci sono ancora alcune opere di finitura che Anas completerà entro fine anno, ma le gallerie torneranno percorribili e più sicure con un servizio di SOS e di illuminazione più impattante per un lavoro molto ingente del valore di quasi 10 milioni di euro investiti sul territorio, grazie a una collaborazione tra ANAS, Regione Liguria e Comune".

Il via libera è arrivato durante il sopralluogo effettuato oggi dall'assessore regionale alle Infrastrutture Giampedrone con la responsabile di ANAS Liguria Barbara Di Franco e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

Le opere comprendono la riqualificazione degli impianti elettrici e di sicurezza delle gallerie ed entro fine anno verranno completate le installazioni degli impianti principali, nonché l'impianto di telecontrollo e impianto radio.

Dopo l'apertura delle due gallerie, Anas si è quindi impegnata a realizzare le opere dello svincolo di Via Del Forno, che incidevano fortemente sulla viabilità locale, con una configurazione che prevede un sistema di rampe a trombetta, la realizzazione di 2 viadotti (Via del Forno 120 metri e Rampa A 57 metri) e di una galleria artificiale di 150 metri, che creano il ricollegamento al tratto già realizzato con il secondo lotto dello svincolo di Felettino. (ANSA).