Savona fa manutenzione panchine e aule con "custodi del bello"

(ANSA) - SAVONA, 05 OTT - Dieci persone coinvolte nei primi mesi, che si sono occupate di riverniciare aule e panchine nei parchi pubblici. E' il primo bilancio dell'iniziativa "Custodi del bello" a Savona, presentato stamattina in Comune.

L'obiettivo è fare manutenzione sui beni comuni della città coinvolgendo persone da reinserire nel mondo del lavoro, creando così opportunità di reinserimento sociale per soggetti fragili.

Savona è stata la quinta città in Italia ad aderire al progetto dopo Firenze, Milano, Brescia e Roma.Il progetto è stato presentato dalle associazioni ad agosto 2021 ed è iniziato materialmente in primavera. Delle dieci persone coinvolte finora, due, impiegate nell'attività di guardianaggio nel museo cittadino, hanno trovato lavoro in breve tempo.

"In questi mesi sono già state fatte tantissime cose - commenta Barbara Pasquali, assessore alla Città Vivibile -.

Credo sia l'esempio di quello che deve fare un'amministrazione comunale, mettere insieme e facilitare". "La fragilità delle persone è un elemento forte anche a Savona e credo diffuso ovunque in questa fase storica - ha aggiunto l'assessore a Welfare e Comunità Riccardo Viaggi -. Questa è una risposta concreta, perché in pochi mesi qualcuno di loro si è già rimesso in gioco. Questo è un valore enorme".

Nei prossimi mesi è previsto il coinvolgimento di altre 4 persone. I "custodi del bello" si occuperanno di interventi su alcune ringhiere, nei sottopassaggi e nelle scuole durante le vacanze natalizie. (ANSA).