Rubens a Genova, Bertolucci, porta città in Europa

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - "Questa è una grande mostra, una mostra che prende questa città e la porta in Europa". Lo ha detto il direttore di Palazzo Ducale di Genova Serena Bertolucci a margine della inaugurazione della mostra Rubens-Genova che si terrà nell'appartamento del Doge dal 6 ottobre 2022 al 22 gennaio 2023.

"Ci sono tante tele - ha detto rispondendo alla domanda se ci fosse, tra quelli esposti, un quadro preferito -. Ci sono i ritratti delle donne genovesi che tornano a casa e che ci fanno vedere come erano quelle donne: i detti dicevano di loro 'donne senza vergogna' non perché conducessero vite leggere ma perché erano donne fortissime. Tutte queste donne che sono ritornate a Genova dall'Inghilterra, dall'Est europeo e vederle qui, con il loro piglio, con il loro carattere, vederle qui in questo momento in cui bisogna riflettere sulla figura femminile anche a livelli più alti è straordinario. Quindi questa mostra - ha concluso - può sollecitare questioni davvero importanti".

