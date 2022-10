Morta l'artista Renata Minuto, un suo bassorilievo è in Vaticano

(ANSA) - SAVONA, 05 OTT - La pittrice e ceramista Renata Minuto è morta ieri sera all'ospedale di Savona, città in cui era nata nel 1934. Era ricoverata da qualche giorno. Considerata una delle più grandi artiste liguri, ha svolto la sua attività nell'area savonese e a Roma. Tra le sue opere anche un bassorilievo, realizzato nel 1995, dedicato alla patrona di Savona, Nostra Signora di Misericordia, che fu donato nel corso di una solenne cerimonia a Papa Giovanni Paolo II. Questo ha fatto di Renata Minuto la prima artista donna ad aver realizzato un'opera d'arte esposta nei Giardini Vaticani, dove il bassorilievo si trova ancora oggi. Renata Minuto ha inoltre dedicato tre importanti mostre ai papi savonesi, Sisto IV e Giulio II Della Rovere. La prima nel 1985 nel Comune di Savona, per i 500 anni dalla morte di Papa Sisto IV; la seconda nel 2004 nella Cappella Sistina di Savona in occasione dei 500 anni dall'elezione di Giuliano Della Rovere; la terza nel 2008 nel Museo di Castel Sant'Angelo a Roma. Di lei si ricorda anche una mostra su Cristoforo Colombo nel 1992, per i 500 anni dalla scoperta dell'America. I funerali verranno celebrati venerdì 7 ottobre alle 10 nella chiesa di San Giovanni in San Domenico a Savona. (ANSA).