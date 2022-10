Bizzarri e Bertolucci, grande sinergia con luoghi cultura

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - La mostra 'Rubens a Genova' "che presenta oltre cento opere di grande livello non sarebbe possibile senza la sintonia con grandi luoghi della cultura, italiani e stranieri, che hanno accolto in modo entusiasta il progetto: essere parte di una tale rete conforta Palazzo Ducale, conferma la bontà di un lavoro, costante e faticoso, di relazioni e invita a guardare fiduciosi il futuro, pronti ad accettare nuove sfide alla luce della qualità e della responsabilità". Lo hanno detto il presidente della Fondazione Luca Bizzarri e il direttore di Palazzo Ducale Serena Bertolucci a commento del catalogo della mostra che apre domani a Palazzo Ducale.

"Un catalogo come questo, che vanta la collaborazione di studiosi illustri, non sarebbe stato prodotto se non grazie all'adesione incondizionata a un progetto che gli accadimenti recenti hanno reso molto più complesso, e tuttavia, come dimostrano queste pagine, non solo possibile ma anche sorprendente e vivo - sottolineano -. L'appuntamento espositivo è anche occasione per dare vita a una rete culturale cittadina che, proprio all'insegna di Rubens e del suo speciale rapporto con Genova, coinvolge un numero davvero straordinario e trasversale di istituzioni, pubbliche e private, che a vario titolo e con interventi diversi hanno costituito un network di grande livello che sarà in grado di offrire alla città ulteriori chiavi interpretative e nuove occasioni di sintonia". (ANSA).