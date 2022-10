Trovati da elicottero 5 migranti dispersi sopra Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 04 OTT - Sono stati raggiunti dall'equipaggio dell'elicottero dei vigili del fuoco i cinque migranti, a quanto pare nordafricani, dati per dispersi nella serata di ieri, a Villatella, nell'entroterra di Ventimiglia, mentre cercavano di raggiungere a piedi la Francia. Si trovavano all'altezza del Passo della Colla, sulla strada per il Grammondo. Stanno tuti abbastanza bene, tranne uno di loro che è ferito a un piede, ma non sarebbe nulla di grave. Un altro, invece, si è sentito male, dopo aver mangiato delle bacche raccolte sulla strada. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dai vigili del fuoco, che sono intervenuti anche con squadre a terra. La vicenda è ancora in fase di accertamento da parte della polizia e non si sa se siano giunti autonomamente in quella zona o se li abbia accompagnati qualche passeur. (ANSA).