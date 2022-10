Sacerdote sospeso a divinis, parrocchiani organizzano comitato

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - "Abbiamo appreso la notizia della sospensione a divinis dagli uffici pastorali comminata al sacerdote don Giulio Mignani, da parte del Tribunale Ecclesiastico della Spezia, come richiesto dalla Curia Vescovile della Spezia. Pertanto, per contestare questa infausta decisione e manifestare la nostra solidarietà e supporto nei confronti di Don Giulio Mignani, parroco di Bonassola, il Comitato #IostoconDonGiulio, assieme a tanti cittadini bonassolesi, turisti e villeggianti comunica l'organizzazione di una manifestazione sul piazzale della chiesa di Bonassola, per dimostrare la nostra solidarietà, vicinanza, affetto e riconoscenza nei confronti di un grande uomo quale è don Giulio, attento ai bisogni di tutti, intriso di grande senso di libertà, umanità e rispetto". E' questo il 'manifesto' del neonato comitato popolare #iostocondongiulio composto essenzialmente dai parrocchiani del sacerdote che da tempo si batte a favore delle famiglie arcobaleno e che si è esposto nel dibattito pubblico anche sull'eutanasia. Il decreto penale con il quale la diocesi della Spezia l'ha sospeso a divinis è stato notificato ieri. Il comitato ha organizzato la manifestazione per domenica mattina, proprio davanti alla parrocchia di don Giulio. (ANSA).