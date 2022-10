Contro tunnel Fontanabuona presidio davanti a Comune Rapallo

Il comitato contro il tunnel della val Fontanabuona prosegue la sua battaglia contro l'opera e annuncia un presidio sotto il palazzo comunale di Rapallo per il 22 ottobre. "Guardatela ora la collina di Rapallo, perché prossimamente non la vedrete più, lascerà spazio ad una nuova inutile cementificazione - scrive in un post uno dei promotori del comitato, Andrea Carannante -. Più di 1 milione di metri cubi fra terra e roccia verranno portati via, sbancati con esplosivo per lasciare spazio ad un progetto scellerato di Autostrade, realizzato senza gara d'appalto da Autostrade, dato in concessione ad Autostrade, dove noi utenti pagheremo il pedaggio ad Autostrade, voluto da tutti i politici di maggioranza e finta opposizione rappresentati in Comune a Rapallo e in Regione Liguria senza dare spazio a progetti alternativi".

Il comitato evidenzia inoltre come il costo di "300 milioni" sia destinato "a lievitare in un momento dove le famiglie fanno carte false per pagare le bollette. Come facciamo a stare in silenzio davanti a tutto questo?". L'appuntamento per chi è contrario all'opera è per il 22 ottobre alle ore 10.