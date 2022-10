Cadono calcinacci e ferri, chiusa Sopraelevata a Genova

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - La strada Sopraelevata a Genova è stata chiusa al traffico dopo la caduta di calcinacci e pezzi di ferro. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia locale. Verrà posizionata una rete per evitare la caduta di altri detriti. Una macchina è stata sfiorata. Non si registrano feriti.

La Sopraelevata è una delle principali arterie per il traffico cittadino, unisce l'area centrale di Genova tra levante e ponente passando parallela alla costa. Di recente una serie di cavi sistemati sotto la struttura erano caduti a terra nell'area del Porto Antico provocando danni ad alcune auto in sosta e sfiorando alcuni passanti. (ANSA).