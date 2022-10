Samp, da Stankovic a D'Aversa,casting panchina

(ANSA) - GENOVA, 03 OTT - L'unica certezza, al momento, è quella che la Samp si ritroverà domani a Bogliasco per iniziare la preparazione verso la gara col Bologna in programma sabato prossimo. L'unica speranza è quella che possa esserci già il nuovo tecnico a dirigere l'allenamento. Dopo l'esonero di Giampaolo arrivato subito dopo la disastrosa partita col Monza, le opzioni si sono moltiplicate nelle ultime ore anche se bisognerà sempre fare i conti con le casse della società. In giornata ci saranno contatti con Stankovic (che ha lasciato la Stella Rossa), De Rossi (pronto a iniziare una carriera da primo allenatore dopo l'esperienza in Nazionale) e Andreazzoli (reduce dalla salvezza con l'Empoli) che si uniscono ai nomi di D'Aversa (ancora sotto contratto del club blucerchiato) e, l'opzione più costosa, Ranieri che avrebbe già dato la sua disponibilità al ritorno. Tra le righe s'intravvede anche Iachini.

Sicuramente la soluzione più semplice anche dal punto di vista economico per la sostituzione dell'esonerato Giampaolo (che resta comunque sotto contratto ancora per diciotto mesi) sarebbe D'Aversa ma all'interno della società pare ci sia l'intenzione di trovare una soluzione diversa che pure dovrà rientrare in precisi parametri economici. (ANSA).