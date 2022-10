Caro bollette, gelateria spegne vetrine e le copre di slogan

(ANSA) - IMPERIA, 03 OTT - Il titolare di una gelateria di piazza Dante a Imperia ha chiuso i due terzi dei frigoriferi e altrettanti spazi espositivi coprendoli con alcuni cartelli colorati per protestare contro il caro energia. "Ho ricevuto una bolletta da 20mila euro ad agosto - ha detto il titolare della gelateria Alberto Gallo - contro i 4mila euro dello stesso periodo dell'anno scorso". Un trend, quello dei rincari dell'energia, che è decollato a settembre del 2021. "La guerra in Ucraina, mi pare si sia capito, non c'entra nulla - ha aggiunto - visto che è da un anno, che andiamo incontro a bollette più salate, prima raddoppiate e ora addirittura quintuplicate. L'unica possibilità per non chiudere e lasciare a casa il personale è stata quella di spegnere due terzi delle vetrine espositive e anche in laboratorio. Cercheremo di ottimizzare i consumi".

"Lavoriamo a basso regime perché lo Stato è assente", uno degli slogan e "Facciamo del nostro meglio in attesa del governo".

"Abbiamo messo dei manifesti colorati - conclude Gallo - per coprire queste vetrine tristi. Certo, si tratta di un palliativo, ma la nostra speranza è che si possa arrivare a una soluzione". (ANSA).