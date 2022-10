Carige: Corte Appello, pace con ex vertici Castelbarco e Montani

La Corte d'Appello di Genova ha dichiarato estinto il procedimento che coinvolgeva Banca Carige, Cesare Castelbarco Albani e Piero Montani in merito all'azione di responsabilità a suo tempo intrapresa quando la banca era controllata da Malacalza Investimenti. L'estinzione è stata chiesta da Carige a seguito dell'accordo transattivo raggiunto tra la banca, oggi controllata da Bper, e i due ex amministratori.

L'estinzione avviene a seguito della rinuncia all'azione di responsabilità deliberata dall'assemblea degli azionisti di Carige controllata dal Fondo Interbancario, che ha poi ceduto l'80% della banca a Bper, l'istituto emiliano con il quale Genova si fonderà entro l'anno. L'accordo transattivo raggiunto con Castelbarco e Montani riconosce loro circa 200mila euro a testa per il danno morale e d'immagine patito a seguito dell'azione legale intrapresa ai tempi da Malacalza. La decisione della Corte d'appello non è appellabile. (ANSA).