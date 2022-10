Spezia resta a guardare e crolla sotto colpi della Lazio, 4-0

(ANSA) - GENOVA, 02 OTT - Lazio batte Spezia 4-0 (2-0) LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari (19' st Hysaj), Patric (1' st Gila), Romagnoli, Marusic, Milinkovic, Cataldi (33' st Marcos Antonio), Luis Alberto (28' st Vecino), Felipe Anderson, Immobile (19' st Pedro), Zaccagni. (1 Maximiano, 31 Adamonis, 26 Radu, 16 Kamenovic, 88 Basic, 50 Bertini, 18 Romero, 11 Cancellieri).

All: Martusciello SPEZIA (3-5-2): Dragowski, Caldara, Kiwior (35' st Beck), Nikolaou, Holm, Ampadu (21' st Amian), Bourabia (21' st Ekdal), Ellertsson (20' st Agudelo), Bastoni, Gyasi (30' st Sanca), Nzola. (1 Zoet, 40 Zovko, 21 Ferrer, 39 Nguiamba, 21 Verre, 31 Sher, 30 Maldini, 10 Verde, 44 Strelec). All: Gotti Arbitro: Sacchi di Macerata Reti: nel pt 12' Zaccagni, 24' Romagnoli; nel st 17' e 46' Milinkovic Savic.

Note: ammoniti Ampadu e Gyasi per gioco falloso.

Calci d'angolo: 6-3 per lo Spezia Recupero: 1' e 3' Spettatori: 41mila (ANSA).