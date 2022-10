Sampdoria, esonerato Giampaolo

(ANSA) - GENOVA, 02 OTT - La società Sampdoria ha esonerato Marco Giampaolo. La decisione è stata presa dalla società al termine della partita persa per 3-0 col Monza. Lo ha confermato l'avv. Romei, membro del cda. "Abbiamo aspettato un po' a ufficializzare l'esonero perché prima volevamo comunicarlo al mister - ha detto Romei -. Mi dispiace per Giampaolo perché so la professionalità che mette nel suo lavoro. E' stata una partita non all'altezza, chiudere così fa male. Non dobbiamo avere alibi ma lavorare tutti insieme per trovare una soluzione". (ANSA).