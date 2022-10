Riva Ligure, in 60 mila per ammirare le Frecce Tricolori

(ANSA) - RIVA LIGURE, 02 OTT - Sono circa 60mila, secondo il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, le persone che nel pomeriggio hanno assistito all'esibizione delle Frecce Tricolore, che si sono esibite sullo specchio acqueo a cavallo dei Comuni di Riva e Santo Stefano al mare, in provincia di Imperia. "Un successo senza precedenti - ha detto Giuffra -.

Abbiamo fatto un calcolo approssimativo e siamo vicini alle 60mila persone. Una giornata intensa che ci fa riscoprire l'orgoglio di essere italiani. Grazie all'Aeronautica Italiana, all'Aero Club Savona e ai tanti volontari oggi impegnati nei servizi di sicurezza e alle forze dell'ordine. Un grazie anche al sindaco di Santo Stefano al mare Marcello Pallini con il quale abbiamo collaborato e cercato di fare del nostro meglio affinché Riva Ligure e Santo Stefano al mare potessero essere capitali del turismo della Liguria". "Abbiamo avuto questo coraggio, ci siamo buttati e adesso siamo stati premiati - ha detto Pallini -. Eravamo due comunità insieme, che hanno alzato la testa, guardando queste splendide esibizioni, che hanno portato i colori del tricolore italiano.

Quindi, dico che l'Italia deve alzare la testa, credo che oggi sia stato un grande messaggio anche questo". Note di merito da parte del comandante della pattuglia acrobatica, Stefano Vit: "Abbiamo concluso questo weekend alla grande, perché siamo stati fortunati con il meteo. Non soltanto il vento e le nuvole, ma anche la luce oggi ha fatto un regalo a queste due città. Sono veramente orgoglioso di come hanno volato i ragazzi. Hanno fatto emozionare moltissimo anche me, tanto che all'ultimo passaggio del Tricolore, avevo la pelle d'oca pure io". Anche il dispositivo di sicurezza ha funzionato, come sottolineato dal prefetto di Imperia, Armando Nanei: "Io sono un fautore della rete delle istituzioni, delle forze dell'ordine e dei sindaci: tutti insieme riusciamo a realizzare queste grandi manifestazioni, con soddisfazione e meno disagi. Grande successo e grande emozione: è la seconda volta che in provincia (dopo l'esibizione di giugno, proprio a Imperia, ndr) abbiamo avuto le frecce Tricolori". (ANSA).