S. Margherita Ligure, torna il trasporto sociale

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - A partire da domenica 2 ottobre torna a Santa Margherita Ligure il servizio di "trasporto sociale", un pulmino per garantire alcuni brevi spostamenti urbani ai cittadini di età avanzata, non autonomi nei quartieri degli Ulivi e San Siro.

Il progetto, avviato l'anno scorso, è frutto di un accordo raggiunto tra il Comune e lo Sportello Informadisabili cittadino, che mette a disposizione il mezzo.

Il servizio sarà sempre attivo la domenica e nei giorni festivi con partenza per l'andata nella piazzola di via Camillo Sbarbaro, nei pressi dell'edicola della Madonna di Montallegro, nel quartiere degli Ulivi, alle ore 9:15; e ritorno da piazza Mazzini, nei pressi dell'oratorio, alle ore 12:00.

I cittadini interessati dovranno prenotarsi, telefonando ai numeri dedicati almeno 24 ore prima.

"Ringraziamo Antonio Cucco e tutto lo staff dello Sportello Informadisabili per l'impegno profuso in questo servizio molto apprezzato-hanno dichiarato il vicesindaco Emanuele Cozzio e l'assessore Beatrice Tassara- . Grazie alla loro disponibilità e cura riusciamo a fornire questo trasporto sociale integrativo pensato per San Siro e il Quartiere degli Ulivi». (ANSA).