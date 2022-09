Spediporto lancia app 'Truck it easy' per i tir

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Il progetto parte da Genova, ma la app, gratuita, sarà utilizzabile ovunque in Italia. Il consorzio Vgm e Spediporto, l'associazione degli spedizionieri genovesi, lancia "Truck it easy", pensata per l'autotrasporto, autisti e aziende, per semplificare, grazie alla digitalizzazione, il lavoro.

La app consentirà l'archivio dei documenti sul cloud, la sincronizzazione con il sistema E-port e tutti i sistemi operativi degli scali, il tracciamento delle flotte in tempo reale, la gestione e l'analisi delle spese di viaggio, la certificazione delle distanze per preventivi sui costi dei viaggi, dei contratti di trasporto e l'integrazione con il servizio di pesatura dei container del consorzio.

"Il nostro quotidiano scontrarci con i problemi dell'autotrasporto, che sono poi i problemi che affliggono tutta la filiera della supply chain -ha spiegato Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto e presidente del consorzio Vgm, composto da Spediporto, Csp Consorzio sistemi portuali e Cerisola & Brillante, ci ha portato a pensare ad una app che potesse, in modo semplice e intuitivo, aiutare autisti e aziende ad affrontare la sfida della digitalizzazione".

La nuova web app è pensata a 360 gradi per il mondo dell'autotrasporto, con funzionalità che investono sia il mondo dei porti che quello degli aeroporti e dei magazzini, la cui complessità di congestionamento è identica. (ANSA).