Incidenti lavoro, in Liguria aumento più alto media nazionale

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Da gennaio ad agosto di quest'anno la Liguria ha visto l'aumento percentuale di infortuni sul lavoro più alto della media nazionale. Le denunce tra il 1° gennaio ed il 31 agosto 2022 sono state 20.102 (+67,2% rispetto al corrispondente periodo del 2021). In Liguria il primo tra i settori interessati è quello dell'Industria e Servizi (+69,2% sull'anno precedente). In forte aumento i settori in espansione come commercio +148%, alloggio e ristorazione +60%, trasporti e logistica +43% "Gli infortuni aumentano nei settori dove maggiori sono le concentrazioni di contratti stagionali, precari e quelli dove purtroppo permangono forti fasce di irregolarità - ha detto Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria commentando i dati resi noti oggi dall'Inail ed elaborati da Marco De Silva responsabile Ufficio economico Cgil Genova e Liguria "E' una situazione intollerabile, che impone un cambio di passo. Bisogna agire con azioni concrete e le istituzioni devono fare la loro parte. A breve chiederemo alla Regione incontri sulla sicurezza e tavoli specifici".

"I numeri diffusi dall'Inail sono allarmanti - commenta Luca Maestripieri, segretario CislL Liguria -. Ottomila denunce in più nei primi otto mesi dell'anno sono una cifra che non ammette alibi né giustificazioni. E' evidente la correlazione tra un precariato sempre più spinto e l'aumento degli infortuni e si ha la sensazione che i tagli dei costi in molti casi abbiano ridotto l'attenzione alla sicurezza". Secondo Maestripieri "il deterioramento della qualità del lavoro è incontestabile, che trova evidenza sia nella percentuale di contratti a tempo determinato (spesso di pochi giorni) che nel peggioramento della prevenzione e vigilanza sulla sicurezza. Ci auguriamo che questo sia un tema prioritario nell'agenda del nuovo governo" (ANSA).