Elezioni: Ferri,sesto seggio ligure spetta a Terzo Polo non a Pd

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - "Il sesto seggio in Liguria spetterebbe ad Azione/Iv e non al Pd per questo presenterò ricorso al Viminale che non lo ha assegnato nel collegio plurinominale per la Camera al Terzo Polo". Ad annunciarlo è l'onorevole Cosimo Ferri, capolista in Liguria proprio per Azione/Iv.

Secondo Ferri "la ripartizione di seggi nell'ordine a FdI, Pd, M5s, Lega, FdI e Pd è errata, i sei seggi dovrebbero invece essere assegnati nell'ordine a: FdI, Pd, M5s, Lega, FdI e Azione/Iv. Ho rielaborato i dati della circoscrizione Liguria secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione desumendo che il totale dei voti delle liste aventi ottenuto voti validi, incluse tutte quelle che non hanno raggiunto l'1%, ammonterebbe a 734.463 (anziché 639.819) e che il quoziente elettorale circoscrizionale (ed anche di collegio in questo caso) sarebbe fissato, dividendo 733.463 per i 6 seggi assegnati, in 122.410,5 (anziché 110.755)".

Secondo Ferri dunque il seggio assegnato alla segretaria regionale del Pd Valentina Ghio andrebbe riassegnato al Terzo Polo. (ANSA).