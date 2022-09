Comune Sarzana, informazioni e richieste anche con videocall

Un nuovo servizi per tutti i cittadini di Sarzana: da oggi sarà possibile, prenotando una videochiamata, usufruire dei servizi demografici del Comune.

Un'operazione molto semplice per gli utenti che potranno ricevere chiarimenti e indicazioni circa l'avvio o l'istruttoria di una pratica anagrafica e di stato civile senza l'obbligo di doversi presentare di persona.

Basterà accedere al sito istituzionale dell'ente "www.comune.sarzana.sp.it" ed entrare nella sezione servizi on line all'interno dello sportello demografico dove è attivo il servizio di prenotazione appuntamenti che consente, previa indicazione dei propri dati e di contatto e la descrizione del servizio richiesto, di prenotare la videochiamata.

A prenotazione avvenuta il cittadino riceverà una e-mail di conferma come promemoria contenente il link da utilizzare per partecipare alla videochiamata nel giorno e orario stabiliti.

"La digitalizzazione oggi non è più un'opportunità ma una necessità - ha spiegato il sindaco Cristina Ponzanelli-. Per questo nuovo servizio abbiamo scelto di partire dal settore demografico per poi estendere questa opportunità anche ad altri servizi dell'ente allargando le modalità di accesso agli uffici nell'ottica di una progressiva e crescente digitalizzazione e accessibilità".