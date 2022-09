Cessione Sampdoria, Ivano Bonetti 'trattativa con Al Thani'

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - "Come ha confermato Vidal, c'è una trattativa con lo sceicco Al Thani. Le trattative possono finire bene o male, dipendono dalla voglia di chiudere. Ci sono cose vere, ma spegniamo la luce e lasciamoli lavorare in pace.

Il personaggio è gigantesco, sarebbe un matrimonio grandissimo".

Così, a Radio Sportiva, Ivano Bonetti al fianco del produttore cinematografico Francesco Di Silvio nella trattativa per acquistare la Sampdoria. ".E' produttore affermato, è serio, ha contatti grossi ma non è lui che compra la Sampdoria - le parole di Ivano Bonetti -. Non ne ha il potenziale. Lui ha introdotto una figura fantastica come Hamad Al Thani. Se la trattativa andrà in porto, dovrebbero fargli una statua. Io sto solo sperando che la Samp vada nelle mani di persone di alto livello", ha detto ancora l'ex giocatore blucerchiato. (ANSA).