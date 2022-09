Pallanuoto: A Recco prima gara rappresentativa paralimpica

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - Si è chiuso con una sfida a ranghi misti il collegiale di tre giorni che si è tenuto presso la Piscina di Punta S. Anna a Recco della rappresentativa paralimpica di pallanuoto. I 18 atleti provenienti da tutta Italia hanno giocato una gara insieme alla Pro Recco terminata 9-9 . In vasca sono scese squadre miste per lanciare un messaggio di unione e integrazione.

Alla "nazionale" selezionata dal referente del settore pallanuoto della Finp, Mario Giugliano, e del referente tecnico Salvatore Figuccio, è stato consegnato un pallone firmato da tutti i giocatori, il gagliardetto della Pro Recco e la calottina numero uno a simboleggiare l'esordio della rappresentativa.

"Siamo onorati che il percorso della rappresentativa paralimpica sia cominciato a Recco in una piscina storica e al fianco dei nostri campioni-ha dichiarato Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco-. Mi auguro che queste giornate siano solo un punto di partenza e aiutino il movimento a crescere in Italia e in Europa".

Soddisfazione per la tre giorni di allenamenti da parte della rappresentativa come ha sottolineato Mario Giugliano. "I ragazzi lasciano Recco ancora più carichi di quando sono arrivati, il confronto con questi atleti che hanno sempre visto dietro uno schermo gli ha dato grande energia e già adesso mi chiedono quando potremo ripeterlo".

"Inimmaginabile, non credevamo di poter arrivare fino a qui e di vivere queste emozioni fortissime nella patria della pallanuoto - è stato il commento del capitano della rappresentativa, Luigi Paola -. Questa piscina la vedevamo in televisione, giocarci e farlo con i campioni della Pro Recco è stata una emozione fortissima che porteremo sempre nel cuore".

