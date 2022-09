Palazzo Ducale Genova: Bizzarri, io presidente sospeso, attendo

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - Si definisce "presidente sospeso" Luca Bizzarri, presidente della fondazione Palazzo Ducale in scadenza e che, secondo più voci, molto difficilmente sarà riconfermato. "Se sarò confermato? Non dovete chiedere a me anzi sono curioso di sapere cosa succederà nel mio futuro e visti i risultati sono curioso di sapere le eventuali motivazioni di una mia eventuale sostituzione che spero non dipendano da altri fattori che non siano quello che ho realizzato qua". Luca Bizzarri al tempo era stato fortemente voluto dall'assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo, ora eletta alla Camera, ma in questi anni gli attriti con il mondo politico si sono accesi.

Quello che non è venuto meno è, invece, il rapporto di fiducia con la direttrice di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci, "portarla qui è stata la cosa migliore che ho fatto", aggiunge Bizzarri che si dice "a disposizione della città, continuerei volentieri questo lavoro meraviglioso".

Sulla mancanza di un assessore comunale alla Cultura, posto vacante dall'elezione di Marco Bucci, Bizzarri afferma: "Non so se sia un problema la mancanza di un assessore alla Cultura, per noi no - osserva - a un certo punto ho anche pensato che Palazzo Ducale potesse essere esso stesso un assessore alla cultura visto che siamo la fondazione culturale più grande della città e anche la più aggregativa, così non è - conclude - ma questi sono problemi che non mi riguardano ma riguardano il sindaco che sa fare ottimamente il suo mestiere". (ANSA).