Logistica: Fratelli Cosulich acquisisce la turca Mesco

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - Fratelli Cosulich prosegue la strategia di crescita con l'acquisizione della Mesco international forwarding, società turca specializzata nel trasporto minerario, attiva da 15 anni nel settore della logistica internazionale, che diventa la 112/a società sotto le insegne del gruppo genovese. Sede a Izmir e filiali a Istanbul e Mersi, Mesco dopo essersi consolidata nel trasporto soprattutto del marmo, ha allargato il brand anche nel settore alimentare, tessile, edile e automobilistico. L'operazione, resa pubblica alla Fiera Logistech di Izmir è avvenuta attraverso la controllata Fratelli Cosulich Turkey che ha acquisito il 51% delle azioni di Mesco. Il gruppo genovese Fratelli Cosulich ha chiuso il 2021 con risultati in crescita: 29,9 milioni di utile netto (+96%), 1,523 miliardi di ricavi (+39%) e un Ebitda di 38 milioni (+46%). "Fratelli Cosulich Turchia è solo una delle nostre numerose attività in Turchia, che includono anche affiliate, sussidiarie e joint venture, per fornire servizi di autotrasporti, logistica, chartering e spedizioni - commenta Augusto Cosulich, ceo e presidente del gruppo -. L'acquisizione del 51% di Mesco è una conferma che rimaniamo fermi nel nostro impegno a investire con prospettive a lungo termine con l'obiettivo di creare ulteriori sinergie, opportunità di business e di occupazione".

Müge Tekin Doğan, direttore di Mesco sottolinea: "Con questa partnership con Fratelli Cosulich, Mesco guadagnerà forza sia in Turchia che nel mondo". (ANSA).