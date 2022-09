Allerta gialla per temporali in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - A partire dalle ore 21 di oggi e fino alle 15 di domani venerdì 30 settembre allerta gialla per temporali sul centro levante della Liguria Dalla tarda serata di oggi e fino alle prime ore del mattino di domani saranno probabili rovesci e temporali anche forti in particolare nelle zone interne di Centro Levante, con possibile interessamento della fascia costiera.

Nella mattinata di domani una nuova fase instabile interesserà più direttamente in particolare il Levante, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista dal tardo pomeriggio di domani.

Da segnalare, per oggi possibili mareggiate a Levante mentre, sul centro Ponente, il mare sarà agitato. I venti sono previsti forti dai quadranti meridionali. (ANSA).