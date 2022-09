Premio Paganini, Giuseppe Gibboni suona il leggendario Cannone

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Dopo un anno di silenzio il Cannone, il leggendario Guarneri del Gesù appartenuto a Paganini, tornerà a far sentire la sua voce in pubblico. L'appuntamento è per il 5 ottobre prossimo al Carlo Felice. Nell'ambito della stagione sinfonica, sotto l'egida del Premio Paganini, Giuseppe Gibboni, lo straordinario vincitore dell'ultima edizione del Concorso violinistico genovese, eseguirà il primo Concerto di Paganini, sotto la direzione di Donato Renzetti (sul podio dell'orchestra del teatro) che completerà il programma con la Sinfonia n.2 di Rachmaninov. L'iniziativa è stata illustrata questa mattina nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, presenti il vicensindaco Pietro Picciocchi, l'assessore comunale Lorenza Rosso, il sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi, il presidente del Premio Paganini Giovanni Panebianco e uno dei tre liutai curatori del Cannone, Alberto Giordano.

Il concerto era previsto come appuntamento inaugurale del Paganini Genova Festival, la manifestazione giunta alla sesta edizione e gestita dagli Amici di Paganini sulla base di una convenzione stipulata con Regione, Comune, Carlo Felice, Conservatorio e Fondazione Hruby. Nelle scorse settimane, il comune ha però chiesto di far slittare il Festival in primavera per stabilire una più chiara distinzione tra le varie attività.

Il Premio Paganini si svolgerà nell'ottobre 2023, ma nelle prossime settimane sarà presentato un programma di manifestazioni previste già in questi mesi. (ANSA).