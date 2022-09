Zuppi, dobbiamo aspettare atomica per ripudiare guerra?

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - "Ripudiare la guerra è qualcosa di più di non usarla, nel ripudiare c'è la scelta che non è quello lo strumento, chi ha scritto l'articolo 11 della Costituzione ha visto le stesse immagini che vediamo oggi in Ucraina. Dobbiamo aspettare un'altra bomba atomica per capire che la guerra è una follia? Quelli che hanno fatto la guerra lo sapevano, perché hanno visto la bomba atomica e hanno detto se c'è una terza guerra mondiale sarà l'ultima, poi uno se lo dimentica e pensa che andrà tutto bene". Lo ha detto il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi a margine di un convengo a Genova. (ANSA).