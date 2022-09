Trasporti: torna vendita a bordo biglietti su bus Tpl Linea

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Dal primo ottobre torna la vendita dei biglietti a bordo dei bus di Tpl Linea: sarà possibile acquistare direttamente a bordo, solo con denaro contato, due tipologie di biglietto: il tagliando unico da 3 euro valido 90' per tutta la provincia di Savona e il giornaliero a 6 euro.

La vendita a bordo sarà consentita soltanto nei mezzi dove sia montata la paratia a tutela dell'autista, in dotazione nei nuovi autobus entrati in servizio con il rinnovo della "flotta" nel 2022 e ancora in fase di completamento.

Inoltre sui bus Tpl Linea si potrà salire di nuovo anche dalla porta anteriore mentre verrà ripristinata la programmazione del trasporto pubblico locale pre Covid.

"La vendita a bordo costituisce uno strumento aggiuntivo per garantire il rispetto delle regole giugno - hanno spiegato la presidente di TPL Linea Simona Sacone e l'Ad Giovanni Ferrari Barusso -. Abbiamo confermato le agevolazioni per gli abbonamenti degli studenti: nonostante i rincari energetici che stanno condizionando pesatamente i conti aziendali, siamo andati incontro alle esigenze della nostra utenza, che avrà a disposizione anche il bonus trasporti per l'utilizzo del mezzo pubblico". (ANSA).