Elezioni: Stella, il paese di Pertini svolta a destra

Il Comune di Stella (Savona), paese natale di Sandro Pertini diventa feudo del centrodestra con Fratelli d'Italia primo partito. Il partito di Giorgia Meloni ha raccolto 352 voti contro i 313 del Pd e la coalizione di centrodestra ha sfiorato il 45%. Alta la percentuale di astenuti, quasi un terzo dei 2497 elettori mentre in termini percentuali a dividere FdI e Pd appena 3 punti.

"Un'elezione strana - ha spiegato al Secolo XIX il sindaco Andrea Castellini-. L'ennesima dimostrazione che i partiti viaggiano su altalene di tassi di gradimento molto brevi e che gli italiani non sono contenti dell'operato di quelli che sino al giorno prima governavano".

"Mi fanno specie sicuramente le percentuali che hanno preso alcuni partiti nel mio paese, penso sia solamente una scelta di cambiamento e di un 'proviamo e vediamo', condivisibile o meno, ma su quello non mi esprimo". (ANSA).