Ediliziacrobatica: valore produzione semestre +85% a 68 mln

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Ediliziacrobatica archivia il primo semestre con utile netto pari a circa 10,6 milioni di euro, in crescita del 566% circa rispetto al 30 giugno. Il valore della produzione è pari a circa 67,9 milioni di euro, in crescita dell'85% circa rispetto al pari semestre del 2021.

L'ebitda è pari a circa 21,8 milioni di euro, in crescita di circa il 212% rispetto al 30 giugno 2021 (l'ebitda margin è del 32,06%).

La posizione finanziaria netta è di 6,8 milioni di euro, in decisa crescita rispetto a 3,6 milioni del 31 dicembre 2021. (ANSA).