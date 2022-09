Elezioni: M5s Liguria, risultato vale più del 32% del 2018

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - "Il risultato del Movimento centrato oggi ha un valore inestimabile, è più importante di sempre, persino del 32% del 2018". Lo dice Luca Pirondini, consigliere comunale genovese neoeletto al Senato con il Movimento 5 Stelle nel collegio plurinominale in Liguria. E' soddisfatto del risultato dei pentastellati a livello locale e nazionale.

"Nel 2018 era stato facile, non avevamo responsabilità, non avevamo mai governato non avevamo nulla da dimostrare, questo 15%, 13% in Liguria, invece è arrivato dopo un momento molto complicato per il partito e dopo il governo nel periodo della pandemia".

Pirondini lascerà il posto in Comune a Fabio Ceraudo, primo dei non eletti. Sulla necessità di un'alleanza tra Pd e M5s nell'ottica auspicata da Luca Pastorino, fresco di elezione in Parlamento con il centrosinistra, il neosenatore commenta: "A livello locale lo stiamo già facendo, la collaborazione non si è mai interrotta e anzi a Tursi stiamo lavorando benissimo insieme. Il problema è nato con i vertici nazionali del Pd, ho sentito Letta parlare oggi e credo che ancora non abbia capito".

Pirondini, 41 anni, nel M5s dal 2012, si dice "orgoglioso del risultato personale, nasce da anni di banchetti, volantinaggi e gavetta, credo che dovrebbe diventare una regola che chi va a Roma prima debba fare esperienza in amministrazioni locali".

Maestro d'orchestra al Carlo Felice, Pirondini ha intenzione di occuparsi in parlamento delle fondazioni liriche e dei diritti dei lavoratori del mondo dello spettacolo, "ma soprattutto dei problemi di Genova e della Liguria, voglio davvero andare a rappresentare il mio territorio". (ANSA).