Ghio: per Pd sconfitta nazionale ma tenuta locale

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - "Per la coalizione del centrosinistra si tratta di una sconfitta netta e profonda a livello nazionale, l'affermazione di Giorgia Meloni è inequivocabile. A livello locale c'è invece una tenuta da parte del Pd che permette alla Liguria di essere la terza regione per consensi al partito dopo Emilia Romagna e Toscana grazie ad un 22,4% superiore al 19% del dato nazionale con punte del 26% a Genova". Lo ha dichiarato Valentina Ghio, segretaria regionale Pd e sindaco di Sestri Levante.

"La tenuta locale grazie alle candidature molto qualificanti messe in campo a partire da quelle di Luca Pastorino, di Katia Piccardo e del ministro Orlando, non diminuisce la portata della sconfitta nazionale di cui in Liguria dobbiamo tenere conto - ha proseguito-. Adesso il segretario nazionale ha dato un percorso con il congresso e la decisione di non ricandidarsi.

Credo sia il momento di mettere al centro una discussione profonda legata all'identità del nostro partito, serve un'opposizione incisiva e costruttiva. Dobbiamo diventare un soggetto con maggiore credibilità rispetto a quella dimostrata soprattutto per conquistare le persone che hanno scelto in modo preponderante di non andare a votare". (ANSA).