Elezioni: Bagnasco, Fi non chiede poltrone a Toti

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - "Non avanzeremo richieste a Toti per avere poltrone in giunta. Non voglio mettere in crisi nessuno anche perché non penso alle poltrone e non voglio creare problemi ma risolverli". Carlo Bagnasco, coordinatore regionale ligure di Forza Italia commenta così il risultato elettorale e le ripercussioni che potrebbe avere sulla giunta regionale alla luce del rimpasto che il governatore sarà chiamato a fare dopo le vittorie dei suoi due assessori Berrino e Cavo.

"Gli alleati hanno avuto risultati straordinari, mi riferisco in particolare a Fratelli d'Italia, immagino saranno loro che riceveranno qualcosa. Noi siamo soddisfatti per il nostro risultato, strepitoso. In Liguria meglio di così non avremmo potuto fare. Sono molto soddisfatto. A livello di rappresentanza abbiamo raccolto solo un seggio alla Camera - continua Bagnasco - ma meglio di così con questa legge elettorale non avremmo potuto fare. I nostri candidati, tutti del territorio e nessuno paracadutato, hanno lavorato benissimo e li ringrazio". (ANSA).