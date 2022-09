Vigili fuoco e ginnastica in lutto per papà campionesse D'Amato

Lutto tra i vigili del fuoco e nel mondo della ginnastica per la morte di Massimo D'Amato, in forza alle squadre in servizio all'aeroporto, e papà di Alice e Asia, campionesse europee di ginnastica genovesi. Lo ha annunciato la Società Ginnastica Andrea Doria. "Ti vogliamo ricordare così, felice e sorridente. Ha lottato come un leone contro una malattia che lo devastava da qualche anno. Non si è mai arreso né lamentato e ha sempre trasmesso positività alle sue ragazze. Le ha viste vincere gli Europei questa estate a Monaco di Baviera. Le ha sempre sostenute nel loro sogno".

D'Amato ha lavorato nella centrale operativa dei vigili del fuoco di Genova e poi all'aeroporto. I suoi colleghi lo ricordano come un uomo sempre pronto ad aiutare e disponibile.

Lo saluteranno martedì, dopo i funerali, con il suono delle sirene di tutti i mezzi schierati.

Le figlie hanno vinto l'Oro a squadre nella finale degli Europei 2022 di ginnastica artistica, all'Olympiahalle di Monaco di Baviera. (ANSA).