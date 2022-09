Elezioni: Liguria, affluenza del 21,86%, stabile

Alle ore 12, l'affluenza alle urne in Liguria è stata stabile rispetto alle elezioni del 2018: ha votato il 21,86% degli elettori contro il 21,78% delle precedenti elezioni. Il dato è al momento più alto di quello nazionale che è arrivato al 19,23% quando sono stati conteggiati 7.874 comuni su 7.904.

Nelle quattro province l'affluenza è in calo a Genova e Imperia mentre è in aumento a Savona e alla Spezia. A Genova ha votato il 21,96% degli elettori contro il 22,33% delle precedenti elezioni; a Imperia il 20,90% contro il 21,27%; alla Spezia il 21,40% contro il 20,63%; a Savona il 22,64% contro il 21,42%. (ANSA).