Challenger Genova: vince il brasiliano Monteiro

Grande tennis a Genova con la giornata finale della XVIII edizione dell'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina, torneo internazionale che ha visto trionfare il brasiliano Thiago Monteiro che ha battuto l'azzurro Andrea Pellegrino in due set (6-1, 7-6) in uno stadio Centrale esaurito con duemila persone.

In mattinata le semifinali che non si erano potute giocare ieri a causa del maltempo, con la testa di serie numero due e 70/o del ranking Atp Monteiro che ha battuto Adrian Andreev col punteggio di 6-2/6-4. A seguire la vittoria di Pellegrino contro la testa di serie numero 4 Dusan Lajovic (6-4, 7-6). Spettacolo anche nel doppio, dove hanno alzato il trofeo Dustin Brown e Andrea Vavassori che hanno scritto il loro nome nell'albo d'oro battendo Roman Jebavy e Adam Pavlasek in due set: 6-2/6-2. E quindi la finale del singolare col successo di Monteiro: "Il torneo di Genova è bellissimo. Complimenti a Pellegrino che ha disputato una grande partita". E l'atleta azzurro ha commentato così la sfida: "Un match difficilissimo e combattuto, peccato non aver conquistato il titolo ma questa settimana a Genova è stata davvero importante". Un'edizione da ricordare come spiega Mauro Iguera, presidente del comitato organizzatore: "Il pubblico è stato straordinario, nel corso della settimana abbiamo superato le 25mila presenze". (ANSA).