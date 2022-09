Elezioni: per seggi Genova tutorial e assistenza a distanza

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Dopo i problemi registrati alle scorse elezioni amministrative dovuti alla scarsa preparazione di scrutatori e neopresidenti, il Comune di Genova ha realizzato un tutorial e attivato assistenza da remoto per supportare i seggi in occasione delle "politiche" di domani. È stato realizzato un video di circa 25 minuti accessibile ai componenti di seggio anche tramite smartphone, grazie alla collaborazione di alcuni presidenti che hanno fatto parte della Commissione Elettorale Centrale, presieduta da un magistrato del Tribunale di Genova. Il video tutorial illustra la sequenza delle operazioni da svolgere. Per mostrare e condividere la documentazione - verbali di sezione, tabelle di scrutinio - e i moduli/fonogrammi usati per le comunicazioni da e per il Comune e le sezioni elettorali, è stato utilizzato, senza nominativi, il materiale relativo alle ultime elezioni politiche. Il tutorial si aggiunge agli strumenti informativi tradizionali come libretto di istruzioni emesso dal ministero dell'Interno e pubblicato sia sul sito ministeriale, sia su quello del Comune.

A Genova in corso Torino sarà attivo il Centro Prime Notizie, composto da personale del Comune esperto in materia, per rispondere a eventuali richieste o dubbi dei presidenti di seggio e per comunicare con la Prefettura di Genova. Il tutorial per i seggi si trova nella sezione dedicata alle elezioni politiche 2022 sull'home page del sito istituzionale del Comune di Genova.

«Vogliamo evitare le problematiche accadute alle amministrative - dichiara Marta Brusoni, assessore a Servizi civici e Informatica del Comune di Genova -. Essere nominati presidenti e scrutatori comporta importanti responsabilità, garantendo ai cittadini di esercitare il loro diritto in maniera leale e corretta». (ANSA).